Algeria: condannato a un anno di carcere attivista politico Karim Tabbou

- Il tribunale di Kolea, a ovest di Algeri, ha condannato oggi a un anno di carcere l’attivista politico Karim Tabbou, coordinatore del partito dell’Unione democratica sociale (Uds) ed esponente del movimento antigovernativo “Al Hirak”, imputato con l’accusa di “danno al morale dell’esercito”. Lo scorso 30 novembre il procuratore del tribunale di Kolea ha chiesto 3 anni di reclusione per l'imputato. Il processo a carico di Tabbou era stato rinviato otto volto. Tabbou è stato messo in detenzione provvisoria nel settembre 2019, per essere poi liberato lo scorso luglio dalla camera d’accusa della corte di Tipaza, (Ala)