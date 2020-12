Congo-Kinshasa: Tshisekedi scioglie la coalizione con Kabila e cerca una nuova maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Felix Tshisekedi, ha annunciato che affiderà un mandato esplorativo ad un funzionario incaricato di costruire una nuova maggioranza parlamentare, nel tentativo di rompere lo stallo venutosi a creare con la coalizione partner di governo, il Fronte comune per il Congo (Fcc) dell’ex presidente Joseph Kabila. In un discorso televisivo trasmesso ieri dall'emittente statale "Rtnc", il capo dello Stato si è quindi detto pronto a sciogliere l'Assemblea se sarà necessario. “Poiché l'attuale si è sgretolata, è necessaria una nuova maggioranza", ha detto il capo dello Stato. "Ho deciso di nominare un informatore, secondo quanto previsto dall'articolo 78, comma 2, della Costituzione. Sarà responsabile di identificare una nuova coalizione che riunisca la maggioranza assoluta dei membri nell'Assemblea nazionale”, ha detto Tshisekedi, secondo il quale il governo di coalizione guidato da Sylvestre Ilunga Ilunkamba “non è stato in grado di attuare il programma per il quale sono stato eletto”. Il presidente congolese ha quindi precisato che, in caso di fallimento nel formare una nuova maggioranza, potrebbe decidere di sciogliere il parlamento. Nei giorni scorsi il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, hanno espresso preoccupazione per la crescente tensione tra le forze politiche rivali in Rdc. (segue) (Res)