Congo-Kinshasa: Tshisekedi scioglie la coalizione con Kabila e cerca una nuova maggioranza (2)

- L’annuncio di Tshisekedi segue le consultazioni nazionali avviate nelle scorse settimane dallo stesso capo dello Stato nel tentativo di appianare le crescenti divergenze fra i due gruppi al potere, avendo conservato la coalizione Cach di Kabila una netta maggioranza dei seggi in parlamento anche dopo l'accordo di governo concluso nel 2019. I pro-Kabila rifiutano in particolare ogni proposta di destituire dal loro ruolo i membri del parlamento appartenenti alla loro coalizione. A questo proposito, in relazione alla dichiarata minaccia da parte dell'entourage presidenziale di sciogliere l'Assemblea nazionale, la coalizione Cach di Kabila ha ricordato al presidente che questa misura non può essere il risultato di un'iniziativa unilaterale senza che esista una reale e duratura crisi tra il governo e l'Assemblea nazionale. L'alternativa, secondo la coalizione di Tshisekedi, è di tenere elezioni generali anticipate a tutti i livelli, comprese le elezioni presidenziali. La coalizione di Kabila respinge inoltre ogni accusa di aver voluto bloccare il Paese, osteggiando le misure proposte dalla coalizione Ffc, puntando il dito contro la mancanza di condivisione di informazioni da parte di quest'ultima. (segue) (Res)