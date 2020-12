Congo-Kinshasa: Tshisekedi scioglie la coalizione con Kabila e cerca una nuova maggioranza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad acuire ulteriormente la spaccatura fra le due coalizioni è stata la recente nomina di tre giudici della Corte costituzionale su cui le forze di Kabila avevano messo a lungo il veto. Il Ffc di Kabila, che controlla la maggioranza al Senato e in Assemblea nazionale, ha definito le nomine "incostituzionali" e ha boicottato la cerimonia di giuramento. Ora un maggiore controllo della Corte da parte del capo dello Stato potrebbe tutelarlo da una possibile mozione di impeachment e rischia di inasprire le tensioni politiche, sebbene non vi sia ancora alcun segno di una rottura totale nel rapporto Tshisekedi-Kabila. Sulla possibilità che il capo dello Stato decida di recidere la sua partnership con il Fcc, gli analisti osservano che se da un lato le due coalizioni al governo trascinano le divergenze dallo scorso mese di giugno, le possibilità di riuscire a formare una nuova maggioranza sono deboli: al momento, infatti, la coalizione presidenziale ha appena 50 deputati contro i 350 di Kabila e per riuscirci Tshisekedi dovrebbe cacciare oltre 200 eletti dalle fila del suo partner o dell'opposizione. (Res)