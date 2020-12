Mafia: 5 arresti a Latina in famiglia Di Silvio, accusati di violenza privata, estorsione e rapina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone della famiglia Di Silvio sono state arrestate questa mattina a Latina dalla polizia di Stato, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Gli arrestati sono indagati in concorso tra loro a vario titolo per violenza privata, rapina ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini dalla squadra mobile di Latina, sono l’epilogo di un’attività di polizia giudiziaria, avviata nella provincia a seguito di alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Gli indagati, tranne uno, sono uniti da legami di stretta parentela, tutti membri della famiglia Di Silvio, gruppo di etnia rom già protagonista di gravissimi episodi criminali come gambizzazioni, tentati omicidi e atti intimidatori di vario genere. (segue) (Rer)