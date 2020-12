Mafia: 5 arresti a Latina in famiglia Di Silvio, accusati di violenza privata, estorsione e rapina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli episodi al centro dell'inchiesta c'è il caso di una famiglia ospite in un quartiere popolare di Latina: uno degli arrestati, dopo aver appreso di una lite condominiale degenerata in un’aggressione messa in atto da alcuni pregiudicati, si era offerto di prestare protezione alla famiglia in cambio di 400 euro in contanti. In un altra situazione, nel settembre 2019, in pieno centro storico di Latina, gli indagati hanno simulato un incidente stradale e accusato falsamente un giovane di averli investiti con la propria auto per poi minacciarlo, in modo intimidatorio, chiedendogli del denaro che avrebbe dovuto essere consegnato dal ragazzo quella stessa notte nel quartiere Campo Boario. (segue) (Rer)