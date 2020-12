Medio Oriente: Bahrein, guardiamo a cooperazione militare con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Bahrein, Abdul Latif al Zayani, ha detto che l’accordo di normalizzazione recentemente firmato con Israele non è diretto contro un paese in particolare, e ha sottolineato che le parti cercheranno di rafforzare la cooperazione dal punto di vista militare. Zayani l’ha dichiarato in un seminario sulle sfide regionali e gli sforzi di risoluzione dei conflitti, a margine della 16ma edizione del “Manama Dialogue”, in corso in questi giorni nella capitale bahreinita. Al Zayani ha ribadito che “un rafforzamento più efficace della sicurezza nel Golfo e nel Medio Oriente avverrà soltanto quando i paesi collaboreranno con gli alleati regionali e i partner internazionali”, per poi aggiungere che “questi accordi (con Israele) non sono una risposta a una minaccia specifica e non prendono di mira un paese in particolare, sono soltanto accordi seri e una partnership sincera”. “Ci sforziamo di rafforzare la nostra cooperazione con Israele in tutti gli aspetti, per quanto riguarda il giungere a un’ampia cooperazione militare e di sicurezza”, ha proseguito il ministro. (Res)