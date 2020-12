Iraq-Arabia Saudita: delegazione saudita di alto livello oggi a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione saudita di alto livello arriverà oggi nella capitale dell’Iraq, Baghdad, per discutere dell’attuazione dei memorandum d’intesa firmati con la parte irachena. Lo riferisce al portale iracheno "Shafaq" una fonte governativa irachena, secondo cui la delegazione sarà guidata dal ministro del Commercio e degli Investimenti di Riad, Majid al Qasabi, e incontrerà le massime cariche dello Stato: il presidente della Repubblica, Barham Salih, il primo ministro, Mustafa al Kadhimi, e il presidente del parlamento, Mohammed al Halbousi. Le relazioni iracheno-saudite hanno registrato in tempi recenti un netto miglioramento, e i due Paesi hanno firmato vari memorandum d’intesa in diversi settori: politica, sicurezza, difesa, economia e investimenti. (Res)