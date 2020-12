Libano: ministro Esteri Wehbi, sui confini con Israele non rinunceremo ai nostri diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri uscente del Libano, Charbel Wehbi, ha confermato che il Libano “non rinuncerà ai suoi diritti, anche se le negoziazioni (con Israele) per la definizione dei confini dovessero richiedere dieci o, addirittura, 20 anni”. In un’intervista televisiva, Wehbi ha, inoltre, dichiarato: “Dobbiamo scegliere il dialogo e l’intesa, allo scopo di formare il governo e affinché la formazione sia una questione libanese”. Affrontando la questione degli aiuti umanitari per il Paese dei cedri, al centro di una recente conferenza organizzata dalla Francia e dalle Nazioni Unite, il capo ad interim della diplomazia di Beirut ha affermato che “gli aiuti umanitari urgenti giungeranno in tre fasi, ovvero ripresa, ricostruzione e ricostruzione dell’economia. L’Unione europea aspetta la nascita del governo per cominciare con la seconda e la terza fase”. (Res)