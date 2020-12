Libano: eurodeputato, impianto trattamento rifiuti di Tripoli non è a norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impianto di trattamento dei rifiuti di Tripoli, nel nord del Libano, regolarmente citato per la sua inefficacia, è “non conforme alle norme in vigore”. Secondo il quotidiano libanese "L'Orient le jour" lo ha detto il deputato europeo Thierry Mariani, in visita ieri nell’impianto insieme a una delegazione dell’Unione europea (Ue), che ha contribuito alla costruzione della struttura. “Ciò che abbiamo davanti non dovrebbe avere il nome di impianto di trattamento”, ha detto Mariani, vicino al Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen. Mariani ha affermato di essersi recato sul posto per verificare se “la parte libanese rispettava le condizioni sanitarie e ambientali in base alle quali l’Ue aveva accettato di concedere un aiuto finanziario” per la costruzione dell’impianto; la sua visita sarà oggetto di un rapporto, da inviare alle parti interessate nell’Ue. (Res)