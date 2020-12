Venezuela: Maduro saluta la "gigantesca" vittoria alle elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha salutato al vittoria delle forze di governo alle elezioni parlamentari tenute domenica. "Abbiamo una nuova Assemblea nazionale (An)", ha detto Maduro parlando di una "tremenda e gigantesca vittoria elettorale". Con circa l'82 per cento delle schede scrutinate Il Gran polo patriottico (Gpp), la coalizione delle forze governative, ha ottenuto il 67,6 per cento. "Noi sappiamo vincere e perdere, oggi ci è toccato vincere. Oggi ha vinto il popolo del Venezuela", ha detto il capo dello Stato prospettando un "cambio del ciclo" dopo il voto che aveva consegnato, cinque anni, fa l'An alle opposizioni. "Un ciclo positivo, virtuoso, di lavoro e rilancio, con sovranità e pace". Maduro ha quindi invitato a "non immischiarsi negli affari interni del Venezuela: noi sappiamo dirimere i nostri problemi attraverso il voto popolare", ha detto. Alla vigilia del voto, Maduro aveva assicurato che in caso di sconfitta avrebbe lasciato l'incarico. "Se l'opposizione ottiene più voti di noi e ci batte alle elezioni di domenica, lo accetteremo e prenderemo un'altra strada", ha detto Maduro secondo cui, "dinanzi a questa sfida, il popolo si recherà a votare e avremo un trionfo della Rivoluzione bolivariana". promessa mai presa sul serio dalle principali opposizioni, che hanno deciso di non presentarsi alle urne denunciando condizioni "fraudolente" nella preparazione e partecipazione al voto. (segue) (Vec)