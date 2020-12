Mes: Librandi (Iv), Grillo? Pensi a fare il comico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono dell'idea che ognuno di noi dovrebbe pensare al proprio lavoro e fare politica non vuol dire interpretare un personaggio o un ruolo. Fare politica vuol dire prendersi cura di una nazione, agire e pensare per il bene del paese". Lo dichiara il deputato di Gianfranco Librandi di Italia viva. "Detto ciò auspico che ministri, deputati e senatori pentastellati non accolgano l'invito del comico più famoso d'Italia, Beppe Grillo a rifiutare il Mes. Sarebbe inammissibile, ridicolo ma soprattutto irrispettoso nei confronti degli Italiani. Dire no al Mes vuol dire far morire la nostra sanità", aggiunge.(Com)