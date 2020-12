Germania: centri per la vaccinazione anti-Covid pronti dal 15 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I centri per la vaccinazione contro il coronavirus in Germania dovrebbero essere pronti a operare dal 15 dicembre prossimo. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che pubblica bozza della strategia del ministero della Salute tedesco per la vaccinazione contro la Sars-Cov2, definita “la più grande operazione sanitaria nella storia” della Germania. Come dichiarato dal titolare del dicastero, Jens Spahn, “ci stiamo preparando a somministrare a decine di milioni di persone un vaccino in brevissimo tempo”. Come si legge nella strategia del ministero della Salute per le vaccinazioni contro il coronavirus, l'immunizzazione verrà distribuita “inizialmente a quanti, a causa di età o stato di salute, presentano un rischio significativamente maggiore di un decorso grave o fatale della malattia”. Allo stesso tempo, il vaccino verrà somministrato a “quanti assistono o si prendono cura di tali persone”. Di seguito, la priorità nella vaccinazione verrà assegnata a quanti ricoprono una posizione chiave nei settori centrali dei servizi di interesse generale e per il mantenimento delle funzioni centrali dello Stato”. Sarà il governo federale a essere responsabile della fornitura dei vaccini. In una prima fase, secondo il ministero della Salute, saranno disponibili da cinque a otto milioni di dosi, probabilmente dei vaccini elaborati a BioNtech con Pfizer e da Moderna. Ai Laender e ai comuni spetterà organizzare la logistica per le vaccinazioni. Nella maggior parte degli Stati tedeschi verrà istituito almeno un centro di vaccinazione in ogni circondario o città extracircondariale. (Geb)