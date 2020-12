Mes: Provenzano, ci sarà maggioranza, grave se non ci fosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo le indicazioni del Movimento 5 stelle mercoledì ci sarà la maggioranza sulla riforma del Mes. Sarebbe grave se non ci fosse". Lo ha detto il ministro per il Sud e coesione territoriale, Peppe Provenzano, ai microfoni di "24Mattino" su Radio24. "Il presidente del Consiglio non può andare in Europa senza una maggioranza ma tutte le forze politiche lo stanno capendo, ne vale della credibilità del nostro paese", ha aggiunto. (Rin)