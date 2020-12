Libia: forze Haftar dichiarano lo stato d’emergenza nella regione di Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sala operativa di Sirte dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha annunciato lo “stato d’emergenza” per le varie unità militari affiliate nella regione, in quanto l'area è considerata una linea di contatto con le forze del Governo di accordo nazionale (Gna). In una nota, il comandante della sala operativa di Sirte, il generale Ahmed Salem Atiyat Allah, ha invitato tutte le unità militari “a prendere precauzioni e informarle di eventuali movimenti nemici”. Il generale ha confermato che "le ferie e il movimento dei veicoli che lasciano l'area devono essere sospesi fino a nuovo avviso".(Bel)