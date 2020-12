Iran-Azerbaigian: ministro Esteri Bayramov mercoledì in visita a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Azerbaigian, Jeyhun Bayramov, si recherà mercoledì in visita in Iran. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Affari esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, secondo cui Bayramov avrà dei colloqui con il presidente Hassan Rohani, il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif e il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. “Sarà ricevuto dal titolare del ministero degli Affari esteri iraniano. Oltre all'incontro con il ministro degli Esteri, sono previsti anche dei colloqui con il presidente iraniano, il presidente del Parlamento e altri funzionari", ha detto Khatibzadeh in un briefing. (Res)