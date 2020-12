Recovery: Provenzano, task force necessaria, polemiche per esigenze di visibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La task force per il Recovery fund è una struttura che ci deve essere. E' la commissione europea che chiede un meccanismo non ordinario per prendere una quantità di risorse di cui che il Paese ha bisogno". Lo ha detto il ministro per il Sud e coesione territoriale, Peppe Provenzano, ai microfoni di "24Mattino" su Radio24. "Abbiamo un'occasione straordinaria con il Recovery Fund e non può essere messa a rischio per esigenze di distinguo o visibilità", ha spiegato. "Abbiamo necessità di una struttura che si colleghi con le altre, abbiamo bisogno di responsabili affiancati da chi sta dentro e fuori la pubblica amministrazione", ha aggiunto il ministro. (Rin)