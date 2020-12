Libia: tribù Cirenaica, no a riunioni parlamento fuori da sede costituzionale a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tribù della regione libica della Cirenaica, nella Libia orientale, hanno confermato in una dichiarazione che non accetteranno "alcuna riunione della Camera dei rappresentanti in nessun luogo diverso dalla sua sede costituzionale nella città di Bengasi, o dal suo quartier generale temporaneo a Tobruk". Il comunicato indica il “pieno appoggio delle tribù all'iniziativa del presidente del Parlamento, Aguila Saleh, che garantisce i diritti storici della Cirenaica, fermando i combattimenti e dichiarando una nuova fase di negoziazione e di pace”. "Lodiamo lo Stato dell'Egitto, per il suo ruolo di primo piano nel risolvere la frattura in Libia, e apprezziamo anche il ruolo delle Nazioni Unite nel risolvere la crisi libica", ha aggiunto la dichiarazione. Le tribù hanno affermato il loro "rifiuto categorico e assoluto, in qualsiasi modo, al diritto della regione di scegliere un rappresentante nel Consiglio presidenziale", ribadendo la loro adesione all'opzione "di non pregiudicare l'establishment militare e la sua leadership". Questa dichiarazione arriva dopo che alcuni membri della camera dei rappresentanti si sono incontrati nella città di Ghadames, nella Libia occidentale, in una sessione descritta come "consultiva". Alcuni membri della Camera dei rappresentanti hanno riferito che la sessione è stata "solo una manovra" per cambiare la sede della Camera dei rappresentanti e cambiare la sua presidenza in modo incostituzionale, in contrasto con i regolamenti interni del Consiglio.(Bel)