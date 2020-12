Innovazione: Mollicone (Fd'I), garantire sovranità digitale nel Digital service act

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Digital Services Act può essere finalmente occasione per l'Europa e Italia per l'affermazione della sovranità digitale rispetto le nuove potenze geodigitali come Google e Facebook, tutelando anche i cittadini italiani ed europei andando a definire i nuovi diritti digitali e tutelando la libertà di espressione sui social network, che con regole opache e modalità arbitrarie cancellano contenuti e account anche giornalistici, ai limiti della censura". Così il responsabile Innovazione di Fratelli d'Italia, deputato Federico Mollicone, a commento dell'editoriale firmato dai commissari europei Vestager e Breton pubblicato sul Corriere della Sera in merito alle nuove regolamentazioni del mercato digitale e il Digital Services Act. "Il perimetro del Dsa - prosegue Mollicone - sia ampliato fino all'introduzione della web tax, che Fratelli d'Italia propone valutata sul numero di accessi e con l'istituzione del domicilio digitale, un 'IP fiscale', così da tassare equamente anche le piattaforme che non hanno sede fisica nel territorio. Questa sarebbe una rivoluzione digitale che darebbe all'Europa le basi per una vero ritorno da protagonista nella nuova geopolitica digitale in cui viviamo", conclude.(Ren)