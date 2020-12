Libia: Saleh incontra sindaci della Cirenaica e leader del governo ad interim a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, ha incontrato un certo numero di sindaci dei comuni della Cirenaica e di funzionari del governo ad interim non riconosciuto dell'est della Libia, "per discutere le modalità per migliorare i servizi per i cittadini della regione". Secondo un portavoce della Camera dei rappresentanti libica, Saleh ha tenuto "una riunione allargata nella città di Bengasi, alla presenza dei ministri, del governatore della Banca centrale della Libia, Ali al-Hibri, e dei sindaci dei comuni del aree affiliate al governo libico dell'est". Il portavoce della Camera dei rappresentanti ha aggiunto che l'incontro si è concentrato sulla "discussione delle esigenze e dei problemi affrontati dai comuni per fornire servizi migliori ai cittadini". I sindaci dei comuni hanno discusso e proposto soluzioni, alla presenza dei ministri interessati, vale a dire il vice primo ministro per i Servizi, Abd al-Salam al-Badri, il vice primo ministro per gli Affari delle commissioni, Abdel-Rahman al-Ahirish, il ministro dell’Interno, Ibrahim Boushnaf, il ministro facente funzioni delle Finanze, Emarja Ghaith, e il ministro del governo locale, Adel Al-Zaidi.(Lit)