- Almeno il 34 per cento del Recovery Fund deve andare al Sud, il tema però è la qualità dei progetti. Lo ha detto il ministro per il Sud e coesione territoriale, Peppe Provenzano, ai microfoni di "24Mattino" su Radio24. "Voglio rafforzare un sistema che crei innovazione, replicare in 8 città il modello di San Giovanni a Teduccio", ha aggiunto il ministro.(Rin)