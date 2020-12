Libia: Al-Thinni discute con la Commissione elettorale dei preparativi per future elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo ad interim non riconosciuto dell'est della Libia, Abdullah al-Thinni, ha discusso con Emad Al-Sayeh, capo dell'Alta commissione elettorale nazionale (Hnec), "dei preparativi della commissione per lo svolgimento di eventuali elezioni in Libia". Il colloquio è avvenuto durante un incontro a Bengasi, secondo una dichiarazione del governo ad interim. Al-Thinni ha sottolineato che "tutte le capacità del governo vengono sfruttate affinché la commissione svolga il proprio lavoro come richiesto". Il capo della Commissione per le elezioni nazionali "ha elogiato il ruolo del governo (ad interim) e il suo sostegno al processo democratico", si legge nella dichiarazione.(Bel)