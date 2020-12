Libia: forze Reda liberano medico Bin Dallah e arrestano i rapitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di Deterrenza (Reda) di Tripoli, specializzate nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, hanno annunciato l’arresto dei membri della banda criminale che ha rapito il medico libico Al-Siddiq Bin Dallah, che è stato liberato. Le forze Reda hanno dichiarato che dopo le indagini e la raccolta di informazioni sull'identità dei rapitori e sulla loro ubicazione, il luogo del rapimento è stato perquisito e tutte le persone coinvolte in questo caso e in quelli di altri rapimenti sono state arrestate. Il servizio di Deterrenza per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata ha espresso i suoi ringraziamenti sia all'Unità delle forze dell'ordine presso il ministero dell’Interno, sia al supporto di sicurezza nella città di Ajilat per la loro collaborazione nell'arresto delle persone restanti coinvolte in questa operazione.(Lit)