Georgia: in corso nuovo round di colloqui fra maggioranza e opposizione all'ambasciata Usa

- Nella residenza dell'ambasciatore Usa in Georgia, Kelly Degnan, è in corso il terzo round di dialogo tra governo e opposizione sulla questione elettorale. All'incontro partecipano gli ambasciatori stranieri che mediano i negoziati fra le parti. Irakli Kobakhidze, il segretario esecutivo del partito di governo Sogno georgiano, ha detto che avrebbe parlato solo al termine della riunione, mentre Aleko Elisashvili, il leader del Partito dei cittadini, ha detto che il Sogno georgiano avrebbe dovuto rinunciare a dei punti importanti per raggiungere un accordo. Secondo quanto riferito ieri dal presidente del Parlamento della Georgia, Archil Talakvadze, il Sogno georgiano non intende indire nuove consultazioni politiche, una richiesta condivisa da tutte le oppsozioni. "Nonostante la pandemia, fino a due milioni di nostri concittadini hanno partecipato alle elezioni e non abbiamo il diritto di mettere in discussione la loro scelta. Abbiamo un dialogo con l'opposizione su altre questioni, nel quadro della costituzione, e un accordo è possibile, anche se l'ultima fase richiede più determinazione e le giuste decisioni da parte dell'opposizione, in un contesto in cui non predominino elementi distruttivi. Vorremmo ringraziare ancora una volta gli ambasciatori per il loro sostegno al dialogo", ha scritto Talakvadze su Facebook. (segue) (Rum)