Georgia: in corso nuovo round di colloqui fra maggioranza e opposizione all'ambasciata Usa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Parlamento europeo resta pronto a fornire assistenza, tra l'altro tramite dialoghi elettorali parlamentari e mediazione tra le fazioni politiche georgiane, in modo da migliorare ulteriormente la legislazione pertinente in vista delle future elezioni. Chiediamo a tutti gli attori politici di mostrare responsabilità, moderazione e maturità, da rispettare la scelta democratica dell'elettorato e trovare i compromessi necessari, in particolare attraverso il nuovo dialogo facilitato congiuntamente dagli ambasciatori dell'Ue e degli Stati Uniti in Georgia, al fine di consentire il buon funzionamento del Parlamento, un'istituzione vitale per la democrazia", hanno proseguito. "Tutte le forze politiche rappresentate nel neoeletto Parlamento devono ora lavorare in modo costruttivo, tenendo presente il maggiore interesse del percorso europeo scelto dalla Georgia", hanno concluso. (Rum)