Marocco: Mohammed VI sostiene diritto popolo palestinese a stabilire Stato indipendente

- In un messaggio indirizzato al presidente del Comitato delle Nazioni Unite per l'esercizio dei diritti del popolo palestinese, Cheikh Niang, il re del Marocco, Mohammed VI, ha ribadito "la solidarietà del Regno del Marocco con il fraterno popolo palestinese". In questo messaggio, il re ha ribadito "il suo costante e incrollabile sostegno ai suoi legittimi diritti", in particolare l'istituzione di uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme est come capitale. Il sovrano ha anche confermato che "la causa palestinese è la chiave di volta di qualsiasi soluzione permanente e globale in Medio Oriente", al fine di consentire ai popoli della regione di vivere in sicurezza, pace, armonia, nel quadro di legalità internazionale e in conformità con il principio della soluzione dei due Stati, concordata dalla comunità internazionale.(Mar)