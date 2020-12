Pa: Provenzano, governo riprendi dialogo per evitare sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che queste ore vadano impiegate anche nel governo, l'ho detto in Consiglio dei ministri, per evitare lo sciopero" del 9 dicembre dei dipendenti pubblici. Lo ha detto il ministro per il Sud e coesione territoriale, Peppe Provenzano, ai microfoni di "24Mattino" su Radio24. Lo sciopero "si evita riprendendo un dialogo che è essenziale in questo momento, perché il Paese ha bisogno di grande coesione sociale e la coesione sociale si realizza con i lavoratori", ha aggiunto. (Rin)