Spagna: Usai (Ccoo), governo non faccia marcia indietro su riforma del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo spagnolo decidesse di fare marcia indietro sulla riforma del lavoro a causa della situazione di crisi o per le condizionalità europee sarebbe una "bomba ad orologeria" per il dialogo sociale ed renderebbe difficile continuare il dialogo con i sindacati. Lo ha affermato il segretario della Confederazione sindacale delle commissioni operaio (Ccoo), Unai Sordo, in un'intervista al quotidiano "El Pais", spiegando che l'obiettivo è una riforma approfondita per dare stabilità all'occupazione riducendo i contratti a tempo determinato e limitando e scoraggiando i licenziamenti. In cambio, ha spiegato Unai, i sindacati sono disponibili a costruire una flessibilità interna concordata le aziende in modo che il licenziamento sia solamente l'ultima opzione come avvenuto durante questa crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus. In merito all'aumento dello 0,9 per cento del salario dei dipendenti pubblici, Unai ha chiarito che il sindacato non chiede solo un miglioramento degli stipendi ma anche delle risorse umane ed un modernizzazione della pubblica amministrazione che è un requisito chiave per la sua efficacia. Usai ha poi evidenziato la necessità di rivedere il modello produttivo spagnolo che si è dimostrato troppo dipendente dal turismo e dall'edilizia con una efficace politica di diversificazione. (Spm)