Covid: Galli, avremmo potuto evitare oltre 20mila morti

- "Abbiamo avuto 20mila morti che avremmo potuto evitare". Lo ha detto Massimo Galli, direttore Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, intervenendo ad "Agorà" su Rai 3, parlando delle conseguenze causate dall'allentamento delle misure anti-Covid in estate. "Se si riesce a stabilire una tendenza favorevole significa che le misure danno risultati. Ma questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia, per non ripetere gli errori fatti in estate", ha aggiunto. (Rin)