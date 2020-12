Venezuela: Guaidò, la maggioranza del paese ha dato le spalle a Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale (An), il leader delle opposizioni del Venezuela Juan Guaidò, ha denunciato la "frode" consumata alle elezioni parlamentari tenute domenica, confermata dalla scarsa partecipazione alle urne. "Nonostante la censura e l'egemonia della comunicazione, la verità non si può nascondere: la maggioranza della popolazione ha dato le spalle a Maduro e alla sua frode che è iniziata mesi fa", ha detto Guaidò poco dopo la diffusione del primo bollettino dei risultati, con una affluenza alle urne del 31 per cento. "Maduro e il suo regime hanno perso l'appoggio popolare", ha detto il leader oppositore secondo cui solo "chi teme i popolo commette frodi (...). Per questo non si azzardano a convocare elezioni libere . per questo vogliono controllare l'arbitro, eleggere i loro avversari, negare osservatori internazionali e ricattare un popolo con la fame e il bisogno". (segue) (Vec)