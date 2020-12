Venezuela: Guaidò, la maggioranza del paese ha dato le spalle a Maduro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo Guaidò e numerose forze antigovernative che si riconoscono nella sua azione avevano annunciato di non volersi presentare alle urne denunciando numerosi motivi che rendono l'appuntamento "né libero, né legittimo": tra questi, il veto posto alla candidatura di oppositori finiti in carcere per "motivi politici", la nomina delle autorità elettorali da parte di una corte suprema di cui si contesta la legittimità, la mancata revisione dei registri elettorali anche alla luce della grande massa di votanti usciti dal paese in ragione della crisi, la sostituzione dei vertici dei principali partiti delle opposizioni, l'assenza di osservatori internazionali. Guaidò ha quindi lanciato l'appello a partecipare alla Consulta popolare che si apre oggi e che per cinque giorni darà modo, attraverso meccanismi virtuali prima e in presenza poi, di esprimersi su tre punti: rifiuto "della frode elettorale", convocazione di elezioni generali libere e richiesta di aiuto internazionale per uscire dalla crisi. (segue) (Vec)