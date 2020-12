Venezuela: Guaidò, la maggioranza del paese ha dato le spalle a Maduro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale (An) è il principale organo legislativo del paese e si rinnova per mandato costituzionale ogni cinque anni. L'ultima legislatura è stata però segnata da una sentenza, del 5 gennaio del 2016, con cui la Corte suprema (Tsj) riteneva illegittima la decisione del parlamento di mantenere nel loro incarico tre deputati dello stato Amazonas, sulla cui elezione erano state rilevate presunte irregolarità. La risoluzione portava il governo a dichiarare illegittime le decisioni dell'An. Dal 2017 le funzioni del parlamento sono state svolte dalla Assemblea nazionale costituente (Anc), l'organo nato nel 2017 per iniziativa del governo contro il volere delle opposizioni. La Anc, presieduta da Diosdado Cabello - uomo di vertice del Partito socialista unido del Venezuela (Psuv) - ha provveduto tra le altre cose a legiferare, nominare i giudici della corte suprema (Tribunal supremo de justicia, Tsj), le autorità elettorali (Tribunal supremo electoral, Tse) e autorizzare le indagini disposte dalla procura nei confronti dei parlamentari. (segue) (Vec)