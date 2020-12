Covid: assessore Lazio, a gennaio 500 posti letto in più in diverse strutture sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla seconda metà di gennaio nel Lazio ci saranno 500 posti Covid in più nella rete ospedaliera. Lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Gli attuali 5.310 posti letto Covid, di cui 4.409 ordinari e 901 in terapia intensiva, verranno incrementati del "10 per cento in più - ha spiegato D'Amato -. Dalla seconda metà di gennaio ne verranno creati altri 500". I posti letto saranno ospitati in diverse strutture sanitarie: "Allo Spallanzani, al policlinico Umberto I, al San Giovanni, al Pertini e al San Camillo De Lellis di Rieti", ha precisato l'assessore. Rispetto al rischio di una terza ondata D'Amato ha chiarito che "è doverso prendere in considerazione questo scenario ma tutto dipenderà da quello che succederò in queste festività natalizie. Se natale sarà uguale alla scorsa estate purtroppo questi posti letto serviranno. Se invece i comportamenti sarnno rigorosi e prevarrà il buon senso dettato dalle norme, rimarrà un elemento precauzionale, che è quello che ci auguriamo". (Rer)