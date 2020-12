Brexit: Barnier aggiorna gli Stati europei sui progressi nei negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo negoziatore per la Brexit europeo Michel Barnier ha aggiornato gli Stati europei sull'andamento delle negoziazioni, le quali sono state descritte ieri sera dal primo ministro irlandese come essere "sul filo del rasoio". Secondo quanto riporta l'emittente irlandese "Rte", entrambi i team negoziali hanno continuato a trattare ieri fino a notte fonda, con l'intenzione di continuare nella giornata di oggi, mentre è prevista una chiamata telefonica tra il primo ministro britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per questa sera. Secondo quanto riporta "Rte", il governo britannico avrebbe accettato di lasciar cadere la contestata legge sul mercato interno, nel caso in cui si raggiunga un accordo commerciale con l'Ue e vengano sistemati gli aspetti problematici dell'accordo sulla Brexit siglato lo scorso anno riguardanti il protocollo nordirlandese. (segue) (Rel)