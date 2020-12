Brexit: Barnier aggiorna gli Stati europei sui progressi nei negoziati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quanto si apprende, sulla questione dei diritti di pesca in acque britanniche il Regno Unito ha proposto un trasferimento una tantum di 300 milioni di euro dall'Unione europea, per coprire il valore di pesce bianco e gamberi attualmente pescati dalle navi europee, in vista di un ulteriore periodo di transizione di 3 anni. Dopodiché, il Regno Unito vorrebbe negoziazioni annuali sulle quote concesse ai pescherecci europei. L'Unione europea invece vorrebbe un periodo di transizione di 10 anni. Tuttavia, le divergenze maggiori sarebbero sulla questione degli aiuti di Stato, dato che l'Unione europea "si aspetta" che entrambe le parti evolvano i propri standard in tandem, in modo che nessuna delle due parti possa guadagnare un vantaggio competitivo sull'altra, ma il Regno Unito insiste che "divergere dagli standard europei è un diritto sovrano del Regno Unito post-Brexit". (Rel)