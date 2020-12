Serbia-Germania: presidente Vucic e cancelliera Merkel, focus su pandemia e Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo ha infine sottolineato la necessità di un piano chiaro per il processo di allargamento dell'Ue e di un calendario per l'adesione, osservando che il processo di integrazione europea dei Balcani occidentali è importante per la pace e la stabilità nella regione. In tale contesto, Vucic e Merkel hanno discusso anche della prosecuzione del dialogo tra Belgrado e Pristina. I due interlocutori hanno concordato sul fatto che i colloqui sono necessari, come pure il mantenimento della pace. La Serbia, ha aggiunto Vucic, intraprenderà tutte le misure necessarie per continuare con successo il processo di dialogo. La cancelliera ha accolto con favore la disponibilità della Serbia a lavorare ulteriormente per preservare la stabilità della regione e ha ribadito che la Germania rimarrà un partner affidabile della Serbia sulla via delle riforme e dell'integrazione europea. (Seb)