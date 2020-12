Business news: Brasile, Pil in crescita del 7,7 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) del Brasile è cresciuto del 7,7 per cento nel terzo trimestre del 2020, rispetto al trimestre precedente, mostrando tuttavia un calo del 3,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel risultato cumulato dell'anno fino al terzo trimestre 2020, il Pil brasiliano registra una contrazione del 5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel risultato cumulato dei quattro trimestri terminati a settembre il calo registrato è pari al 3,4 per cento rispetto ai quattro trimestri immediatamente precedenti. Il dato positivo della performance economica brasiliana nei mesi di luglio, agosto e settembre conferma l'uscita del paese dalla cosiddetta recessione tecnica. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) sottolineando che "nonostante si tratti del maggiore aumento registrato dall'inizio della serie nel 1996, non è stato sufficiente a recuperare le perdite causate dagli effetti della pandemia di coronavirus". In valori correnti il Pil per il terzo trimestre del 2020 è stato pari a 1.891 miliardi di real (300 miliardi di euro). Il tasso di investimento nel terzo trimestre 2020 è stato del 16,2 per cento del Pil, praticamente stabile rispetto a quello osservato nello stesso periodo del 2019 (16,3 per cento). (Res)