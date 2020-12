Elezioni Usa: Pennsylvania, Corte Suprema anticipa scadenza per presentazione atti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Samuel Alito ha chiesto ai funzionari dello Stato della Pennsylvania di fornire rapporti entro l’8 dicembre, in risposta ad una petizione per una ingiunzione d’emergenza presentata dai Repubblicani di quello Stato, che contestano l’esito delle elezioni dello scorso 3 novembre. La scadenza dell’8 dicembre è un “limite di sicurezza” entro il quale le controversie relative all’esito delle elezioni dovrebbero essere risolte, per consentire la scelta dei grandi elettori prima del 14 dicembre. Alito aveva inizialmente fissato la scadenza per la presentazione degli atti al 9 dicembre: l’anticipo dei tempi segnala che la Corte Suprema intende esprimere un pronunciamento entro i tempi ordinari del processo elettorale. La Corte del Commonwealth della Pennsylvania – uno degli Stati chiave alle elezioni presidenziali del mese scorso – ha ordinato lo scorso 25 novembre ai funzionari dello Stato di non assumere alcuna iniziativa per certificare l’esito del voto, in attesa della risoluzione delle cause legali intentate dagli avvocati della campagna di Donald Trump e da diverse organizzazioni della galassia repubblicana. (Nys)