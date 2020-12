Usa: i Democratici al Senato sull’orlo di uno scontro di potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico degli Stati Uniti sta valutando l’adozione di nuovi limiti di mandato per i ruoli chiave presso il Senato federale, nel tentativo di scongiurare una lotta di potere pubblica tra le diverse correnti del partito. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”. Nei giorni scorsi le tensioni all’interno del partito sono degenerate in uno scontro aperto per la carica di presidente della commissione Giustizia, che i Democratici si aggiudicheranno in caso di vittoria al doppio ballottaggio nella Georgia, da cui dipenderanno i nuovi equilibri politici alla Camera alta, controllata per ora dai Repubblicani. Le tensioni delle scorse settimane hanno infranto l’immagine di unità che il gruppo dei Democratici al Senato aveva mantenuto negli ultimi quattro anni, durante i quali l’opposizione dura al presidente Donald Trump aveva fatto da collante tra le diverse anime del partito. “Penso ci siano molti membri frustrati che siedono al Senato da 5 o 10 anni, e che credono non dovremmo continuare ad operare sulla base di rigide regole di anzianità”, ha commentato il senatore democratico Chris Murphy nei giorni scorsi. Le tensioni interne al Partito democratico sono deflagrate alla fine del mese scorso, quando la senatrice Dianne Feinstein ha annunciato le proprie dimissioni da rappresentante dei Democratici presso la commissione Giustizia, innescando la scalata ad una delle posizioni più prestigiose e influenti all’interno della Camera alta. (Nys)