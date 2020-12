Giappone: l’influenza aviaria ha colpito allevamenti in sei prefetture del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi casi di influenza aviaria sono stati rilevati presso un allevamento nella prefettura di Hiroshima, nel Giappone Occidentale. Lo hanno annunciato le autorità locali, che oggi, 7 gennaio, hanno decretato la soppressione di 134mila capi di pollame per arginare la propagazione della malattia. Il ceppo di influenza aviaria H5 – una variante altamente patogenica – è stata rilevata in sei diverse prefetture del Giappone dall’inizio della stagione. Per il momento, i casi sono tutti concentrati nel Giappone Occidentale. Gli ultimi casi sono stati rilevati presso la cittadina di Mihara, dove si concentrano ben 40 allevamenti di pollame, per un totale di 760mila capi. Le autorità sanitarie hanno predisposto punti di controllo all’ingresso e all’uscita degli allevamenti per la disinfezione dei veicoli. (Git)