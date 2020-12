Infrastrutture: Malesia, bloccato progetto cinese di un vasto hub per le merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dello Stato malese di Malacca, hub turistico e dei trasporti marittimi che dista meno di 90 minuti in auto da Kuala Lumpur, hanno decretato il mese scorso la cancellazione di un mega-progetto da 10,5 miliardi di dollari, affidato al consorzio sino-malese Kaj Development, per la realizzazione di una vasta isola artificiale su cui collocare un porto e uno hub per lo smistamento delle merci. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui i tardivi progressi nelle operazioni di bonifica non sono bastati a suscitare un ripensamento dei regolatori, dopo quattro anni di inattività. Il quotidiano locale “Utusan Malaysia” cita il ministro capo di Malatta, Sulaiman Ali, secondo cui il vasto progetto, battezzato “Melaka Gateway”, non verrà abbandonato, ma affidato ad un nuovo sviluppatore. Kaj, una società registrata e controllata in Malesia, aveva ottenuto l’appalto per il progetto dall’amministrazione del primo ministro Najib Razak, nel 2016. L’anno successivo, lo sviluppatore aveva imbarcato nel progetto una serie di aziende cinesi: PowerChina International Group, Shenzhen Yantian Port Group e Rizhao Port Group. PowerChina è parte del gruppo di Stato cinese State Power Investment. (segue) (Fim)