Infrastrutture: Malesia, bloccato progetto cinese di un vasto hub per le merci (2)

- Negli anni successivi, quello che doveva essere un progetto privato è parso sempre più una emanazione della “nuova Via della seta” promossa da Pechino. Dopo l’arrivo al governo nel 2018 del premier Mahathir Mohamad, noto per la sua opposizione alla crescente influenza economica di Pechino, il progetto del “Melaka Gateway” era finito nella lista dei vasti progetti infrastrutturali oggetto di rinegoziazione con la Cina. Mahathir aveva revocato la licenza a Kaj, ma quest’ultima aveva presentato e vinto un ricorso giudiziario pochi mesi più tardi. Il progetto del Melaka Gateway avrebbe suscitato perplessità anche per la sua vicinanza a due altri hub per le merci, Northport e Westport, che ad oggi sono i principali snodi commerciali della Malesia Centrale. (Fim)