Giappone: coronavirus, governo invierà infermieri militari a Osaka e Sapporo

- Il portavoce del governo del Giappone, Katsunobu Kato, ha annunciato nella mattinata di oggi, 7 gennaio, che il governo è pronto a inviare medici e infermieri delle delle Forze di autodifesa – le forze armate – a Osaka e nella prefettura settentrionale dell’Hokkaido, due tra i principali focolai di coronavirus del Paese. La decisione sarebbe stata assunta in risposta a richieste dirette in tal senso da parte delle amministrazioni locali. Il governo dell’Hokkaido sta tentando di isolare due focolai di coronavirus in altrettanti ospedali, e si starebbe preparando a formalizzare la richiesta di invio di personale militare. Il governatore di Osaka, Hirofumi Yoshimura, ha già annunciato di aver chiesto al governo centrale giapponese l’invio di personale militare per garantire una adeguata presenza di personale presso il nuovo centro medico della prefettura riservato ai pazienti affetti da Covid-19, che diverrà operativo il prossimo 15 dicembre. (segue) (Git)