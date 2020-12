Giappone: coronavirus, governo invierà infermieri militari a Osaka e Sapporo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha deciso di sospendere il piano di sussidi per il turismo interno “Go Travel” nelle città di Sapporo e Osaka, due dei principali epicentri della pandemia di coronavirus in quel Paese. Lo ha annunciato lo scorso 24 novembre il ministro dell’Economia, Yasutoshi Nishimura. L’esclusione delle due città potrebbe durare per tre settimane, in attesa di valutare l’andamento dei contagi a livello locale. L’aumento dei casi di positività al coronavirus in Giappone potrebbe costringere il governo a sospendere il piano di sussidi al turismo interno, o addirittura a dichiarare una nuova fase di emergenza. Lo ha anticipato il 13 novembre il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, commentando il numero record di nuovi contagi registrato nel paese ieri: 1.616, con un conseguente aumento dello stress sul sistema ospedaliero nazionale. Il precedente record giornaliero, registrato lo scorso 7 agosto, era stato di 1.591 casi. “Sono estremamente preoccupato che il paese possa trovarsi a fronteggiare una grande ondata paragonabile a quella del periodo luglio-agosto”, ha dichiarato il ministro incaricato della Rivitalizzazione economica, Yasutoshi Nishimura, a margine di un incontro con esperti del settore sanitario. (segue) (Git)