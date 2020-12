Usa: "Nyt", il procuratore generale Barr valuta le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, starebbe valutando di dimettersi prima dell’insediamento alla Casa Bianca del democratico Joe Biden, il prossimo gennaio. Lo scrive il “New York Times”, secondo cui all’origine delle possibili dimissioni ci sarebbero le recenti critiche del presidente Donald Trump, che ha accusato il dipartimento di Giustizia di non aver indagato seriamente sui brogli e le irregolarità che a detta dell’inquilino della Casa Bianca avrebbero falsato l’esito delle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. Barr è stato accusato per mesi dai Democratici di aver piegato il dipartimento di Giustizia agli interessi personali di Trump; la scorsa settimana, però, il procuratore generale ha annunciato pubblicamente di non disporre di alcuna prova di irregolarità o brogli che potrebbero aver alterato significativamente l’esito del voto presidenziale del mese scorso. Trump ha reagito con durezza alle parole del procuratore generale; alla domanda se abbia ancora fiducia in Barr, il presidente ha replicato: “Chiedetemelo tra qualche settimana”. Secondo una delle fonti citate dal “New York Times”, Barr stava valutando le dimissioni già prima delle proprie dichiarazioni in merito alla regolarità delle elezioni. (Nys)