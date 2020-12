Hong Kong: otto persone arrestate per protesta antigovernativa del mese scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Sicurezza nazionale della Polizia di Hong Kong ha arrestato otto persone per la loro presunta partecipazione a una protesta antigovernativa tenutasi il mese scorso nel campus dell'Università cinese di Hong Kong (Cuhk), a Sha Tin. Lo riferisce la stampa locale, che cita fonti a conoscenza della questione. Si ritiene che uno degli arrestati sia Arthur Yeung, un laureato della Cuhk che ha partecipato alle elezioni del consiglio distrettuale l'anno scorso. Un post sulla pagina Facebook di Yeung riferisce che agenti di polizia lo hanno arrestato a casa sua questa mattina, e che è stato trasferito in una stazione di polizia poco dopo. "[Alle ore] 8:30 Arthur Yeung è stato portato alla stazione di polizia di Ma On Shan. Yeung è stato arrestato a casa alle 7 del mattino, ed è sospettato di legami con la protesta alla cerimonia di laurea all'Università cinese del 19 novembre. Gli ufficiali stanno perquisendo l'appartamento", cita il messaggio di Facebook. Durante la manifestazione universitaria del mese scorso, alcuni manifestanti avevano esposto striscioni e cartelli con slogan tra cui "Questa rivoluzione alla fine non è stata vinta da nessuno, ma per favore resta con noi per testimoniarla", "Liberate Hong Kong, la rivoluzione dei nostri tempi", assieme a slogan per l'indipendenza di Hong Kong. L'università ha fatto rapporto alla polizia e il caso è stato gestito dal dipartimento di Sicurezza nazionale, che il 20 novembre ha effettuato sopralluoghi presso il campus universitario.(Cip)