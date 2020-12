Usa-Cina: Washington prepara nuove sanzioni in risposta a stretta autoritaria Hong Kong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hong Kong ha espulso quattro membri dell'opposizione pro-democrazia dal Consiglio legislativo (LegCo) il mese scorso, dopo che l'Assemblea nazionale del popolo - il parlamento cinese - ha concesso alle autorità di Hong Kong nuovi poteri per frenare il dissenso. La decisione ha innescato dimissioni di massa da parte dei legislatori fronte democratico presso il LegCo. L'accaduto ha anche suscitato dure critiche da parte dei paesi occidentali. Il gruppo di condivisione dell'intelligence Five Eyes - composto da Australia, Regno Unito, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti - ha denunciato il mese scorso una campagna per il silenziamento del dissenso ad Hong Kong, e ha sollecitato Pechino a invertire la rotta. Washington ha già imposto ad agosto sanzioni al capo esecutivo di Hong Kong Carrie Lam, agli attuali ed ex capi di polizia del territorio e ad altri alti funzionari per il loro ruolo nella restrizione del perimetro delle libertà civili. (Nys)