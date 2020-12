Thailandia: coronavirus, Chiang Mai in allarme per i contagi da Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ingresso illegale di cittadini thailandesi positivo al coronavirus attraverso il confine con Myanmar ha posto in stato d’allarme la provincia settentrionale di Chiang Mai, che prima della pandemia di coronavirus era una delle più importanti destinazioni del turismo cinese in Thailandia. Alla fine del mese scorso tre donne thailandesi impiegate presso l’hotel e casinò 1G1 di Tachilek, a Myanmar, hanno fatto rientro nel loro paese eludendo i controlli sanitari, per evitare la quarantena obbligatoria di 14 giorni, Le tre donne hanno successivamente visitato una serie di luoghi affollati nel nord della Thailandia, prima di risultare tutte positive al coronavirus. Il 5 dicembre scorso le autorità sanitarie della Thailandia hanno annunciato di aver già effettuato test su 583 persone che potrebbero essere state esposte al contagio, senza rilevare alcun caso di positività. Il complesso per l’intrattenimento 1G1 di Tachilek, che dista appena un chilometro e mezzo dal confine con la Thailandia, è emerso di recente come focolaio di coronavirus, con 17 casi già accertati tra il personale che vi lavora. (segue) (Fim)