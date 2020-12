Thailandia: coronavirus, Chiang Mai in allarme per i contagi da Myanmar (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, ha annunciato che il Paese dovrebbe iniziare a produrre e distribuire un vaccino contro il coronavirus dalla metà del prossimo anno. In un videomessaggio pubblicato su Facebook, il primo ministro ha dichiarato che l’acquisizione di un vaccino è l’unica soluzione a lungo termine per far fronte all’emergenza pandemica. Prayuth ha rivendicato l’azione del suo governo tesa a individuare partner che garantiscano la produzione di un vaccino in loco. Il mese scorso la Thailandia ha firmato un accordo con l’Università di Oxfor e AstraZeneca Plc per la cessione della tecnologia necessaria alla produzione locale di un vaccino. La prossima settimana il governo thailandese firmerà un nuovo accordo con le due entità per l’acquisizione di dosi di vaccino. “Ci aspettiamo che questo vaccino ottenga l’approvazione per la produzione e l’uso entro la metà del prossimo anno”, ha detto il primo ministro. (segue) (Fim)