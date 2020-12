Thailandia: coronavirus, Chiang Mai in allarme per i contagi da Myanmar (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia si appresta a prorogare a gennaio 2021 lo stato di emergenza in vigore nel paese per far fronte alla pandemia di coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “Bangkok Post”, secondo cui l’esecutivo del premier Prayuth Chan-ocha intende dotarsi degli strumenti necessari a prevenire un picco dei contagi in concomitanza con i grandi spostamenti interni nel periodo di capodanno. La decisione di prorogare lo stato di emergenza, contestato dal fronte pro-democrazia che da mesi protesta a Bangkok e in altre città del paese, è stata raggiunta nel corso di una riunione della task force governativa contro il coronavirus presieduta proprio dal premier Prayuth. Lo stato di emergenza consentirà alle autorità di imporre quarantene obbligatorie e misure di distanziamento sociale, oltre ad ottimizzare le misure di controllo delle infezioni, ha dichiarato un portavoce della task force, Taweesilp Witsanuyotin. La formale approvazione della proroga dovrebbe giungere in occasione di una riunione dei ministri del governo in programma la prossima settimana. Dalla proclamazione iniziale, lo scorso marzo, lo stato di emergenza in vigore in Thailandia è già stato prorogato otto volte, anche se alcune misure sono state allentate per consentire la riapertura di alcune attività economiche e di una parte marginale dei flussi turistici. (Fim)